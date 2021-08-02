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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarına Yozgat’tan destek

İHA

Orman yangınlarına Yozgat’tan destek

Ülkemizde orman alanlarında meydana gelen yangınlar ile mücadele kapsamında Yozgat’tan da 2 itfaiye aracı, 10 personel ve 4 araç gönderildi.

Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarıyla bir araya gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Vali Polat, “Ormanlarla ilgili bildiğiniz üzere memleketimizin çoğu bölgesinde özellikle Antalya, Mersin, Osmaniye bölgelerinde 100’ün üzerinde geçen hafta yangın çıktı. Devletimiz tüm imkanları ile söndürmeye çalışıyor şuan bildiğim kadarı ile 7 yangın kaldı ve söndürülmesi devam ediyor. Bizler de Yozgat’ta var olan değerlerimize orman varlığımızı korumak için Yozgat Çamlığı Milli Parkı başta olmak üzere geçen hafta kararlarımızı aldık. Ormanlara giriş ve çıkış, ateş yakma, mangal yakma ve semaveri yasakladık. Sadece tedbirleri bizim almamız yeterli olmuyor. Bu değerlere bu güzelliği hep beraber koruyacağız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde 7/24 devriye sayılarımızı arttırdık. Kamu, kurum ve kuruluşlarımız STK’larımızdan da destek alıyoruz. Görevli vatandaşlarımız da Çamlık Milli Parkında devriye atıyorlar, en ufak şüpheli durumda 112’ye bildirmeleri halinde ekiplerimiz müdahale ediyor” dedi.

Ülke genelinde çıkan yangınlara Yozgat olarak destek sağladıklarını da dile getiren Vali Polat, “Cumartesi günü Yerköy Belediyesi’nden 1 İtfaiye 2 personel yolladık. Dün özel idaremizden bir tır, bir pikap, bir dozer ve bir arozöz ile 6 personel yolladık. Aydıncık Belediyemizden de 1 İtfaiye, 2 personel yolladık” şeklinde konuştu.

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