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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“YKS Tercih Danışma Merkezi” standı kuruldu

İHA

“YKS Tercih Danışma Merkezi” standı kuruldu

Yozgat'ta kurulan "YKS Tercih Danışma Merkezi” standı ile adaylara Bozok Üniversitesi'nin bölüm ve programları tanıtılıyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda “YKS Tercih Danışma Merkezi” standı kuruldu. Stantta üniversite tercihi yapacak öğrencilere Bozok üniversitesi bölüm ve programları tanıtılırken, danışmanlık desteği de veriliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanları tarafından aday öğrenciler ve ailelerine Bozok Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yer alan bölüm ve programlar tanıtılırken, üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda da bilgiler verilerek adaylara dikkat etmesi gereken hususlar aktarılıyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, tercih döneminde öğrencilere yön göstermek, üniversite bölüm ve programlarını tanıtmak amacıyla Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda açılan “YKS Tercih Danışma” standını ziyaret etti.
Aday öğrenciler ve velilere Bozok üniversitesi imkanlarından bahseden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitimöğretim başta olmak üzere barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık olanaklarının Bozok üniversitesinde üst seviyede olduğunu söyledi.

"İddialı bir üniversitedir''
Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı hedefleri olan bir ihtisas üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Üniversitelere tercihler 513 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Sınavı kazanan ve Yükseköğrenim hayatına adım atacak tüm öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı kutluyorum. İnşallah umdukları, bekledikleri bölüm ve programlara girerler. Her üniversite gibi Yozgat Bozok Üniversitesi olarak biz de iddialıyız. Kararlılıkla başarıya sloganı ile hedeflerine odaklanmış, 14 Fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokulu ile çok geniş bir yelpazede her alana hitap eden bir üniversiteyiz. Bir taraftan tarım ve hayvancılığa yönelik hedefleri olan ve bu çerçevede lisans ve ön lisans programları olan üniversitemiz, diğer taraftan da sağlık alanına hitap eden, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarıyla da sağlığa önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra Eğitim, İletişim, Spor Bilimleri Fakülteleri ile bu yıl ilk kez öğrenci alacak Diş Hekimliği Fakültesi ile bir çok alana hitap eden Yozgat Bozok Üniversitesi hem eğitimöğretimde hem de akademiyada, bilimsel faaliyetlerde iddialı bir üniversitedir. Bu iki temel ayağa, bölgesel kalkınma odaklı üçüncü ayağı da ekleyerek girişimci bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Bu çerçevede aday öğrencilerimizin hedefleri, vizyonu olan girişimci üniversite olmanın ayrıcalıklarını yaşayan Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmeleri durumunda hedefe ve başarıya odaklanmış kararlı bir şekilde her alana hitap eden bir üniversitede eğitimöğretim görmenin ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Tercih yapacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılmalarından mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

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