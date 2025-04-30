Tacettin Özdemir, "Böyle bir durum yaşayan insanlar o anda hemen keneyi tutup kendi çıkarmaya çalışmasın. Hemen sağlık kuruluşuna giderek doktor gözetiminde kenenin çıkarılmasını sağlamalı. Kendisi çıkardığı takdirde bayağı bir sorun yaşayacaktır. İnsanların böyle bir durumla karşılaştığında ne olursa olsun hemen bir sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.