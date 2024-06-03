Yozgat Valiliği'nden ölü bulunan köpeklerle ilgili açıklama

Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur." denildi.