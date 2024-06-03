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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat Valiliği'nden ölü bulunan köpeklerle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Yozgat Valiliği'nden ölü bulunan köpeklerle ilgili açıklama

        Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama yayınlandı. Valilik konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 23:24 Güncelleme: 03.06.2024 - 23:24
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        Çok sayıda köpek ölü bulundu!
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        Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur." denildi.

        Fotoğraf: İHA

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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