        Yozgat'ta yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı | Son dakika haberleri

        Yozgat’ta yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı

        Yozgat'ta yalnız yaşayan bir kişinin evinden 10 ton çöp çıkarıldı. 6 yıldır eşyaları biriktirdiği belirtilen ev sahibi, malzemeleri sobada yakmak ve geri dönüşüm için topladığını söyledi. Belediye ekipleri evi 3 günde temizlerken, evde karşılaşılan manzara hayrete düşürdü

        Giriş: 13.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:10
        Evden 10 ton çöp çıktı
        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı.

        İHA'nın haberine göre; Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yapılan şikayet sonrası gidilen müstakil evde karşılaşılan manzara hayrete düşürdü.

        6 YILDIR HER EŞYAYI BİRİKTİRİYOR

        Müstakil evde yalnız yaşayan Fatih Keskin’in 6 yıldır eline geçen her eşyayı biriktirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri evi temizlemek için seferber oldu.

        TEMİZLİK 3 GÜN SÜRDÜ

        Evde 3 gün süren temizlik çalışmaları sonrası 10 ton çöp çıkarıldı.

        SOBADA YAKMAK İÇİNMİŞ

        Evinden çıkarılan çöpleri izleyen 44 yaşındaki Fatih Keskin sobada yakmak için eşya biriktirdiğini söyledi.

        "MECBUR KALDIĞIM İÇİN DEVAM ETTİRİYORUM"

        Keskin, "Sobada tutuşturmalık yapayım derken bir de baktım ki yığılmış. Bir de baktım ki şikayet gelmiş, polis gelmiş. Emekliliğim yok. Mecbur kaldığım için o şekilde devam ettiriyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Hurda, karton satarak yaşıyorum. Yaptığımın hata olduğunu hissettim. Devlet geldi yardımcı oluruz dedi. Ne kadar mobilya varsa yükleyip gittiler. Kuru yerde yatacağım ama bunu yapmayacağım" dedi.

