YSK, 1 il ve 8 ilçe için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ile ve ilçelerde il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazları görüştü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, 7 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi.

REKLAM Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Siirt İl Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme talebi de reddedildi. YSK Mardin'in Dargeçit ilçesi için de kararını açıkladı. Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit Belediyesi için aldığı oyların yeniden sayımına yönelik karara DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. Böylelikle Dargeçit Belediyesinde oyların yeniden sayılma kararı iptal edilmiş oldu. YSK ayrıca, Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları da görüştü. YSK iki ilçe için seçimler yenilensin kararını iptal etti. Siverek'te AK Parti, Halfeti'de ise DEM Parti seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.