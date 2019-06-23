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YSK Başkanı Sadi Güven'in 8'inci seçimi

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YSK Başkanı Sadi Güven yarın 64 yaşına girecek. 2013 yılından bu yana görev yapan Güven 8 seçimi yönetti. Geçtiğimiz sene yaş haddinden emekliliği gelen Güven'in görev süresi 2020 yılına kadar uzatılmıştı

Sadi Güven

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Sadi Güven, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ertesi günü, 24 Haziran'da 64 yaşına girecek. Güven'in görev süresi 31 Mart seçimleri de göz önüne alınarak 23 Ocak 2020'ye kadar uzatılmıştı.

İstanbul 23 Haziran seçimlerinin heyecanını yaşarken, YSK Başkanı Sadi Güven de yarın 64 yaşına girecek.

24 Ocak 2013'te Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçilen Güven, bugüne kadar şu seçimleri yönetti:

- 23 HAZİRAN 2019 İstanbul Yenileme Seçimi

- 31 MART 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi

- 24 HAZİRAN 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri

- 16 NİSAN 2017 Halkoylaması

- 1 KASIM 2015 Genel Seçimleri

- 7 HAZİRAN 2015 Genel Seçimleri

- 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi

- 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, 31 Mart seçimleri gerekçe gösterilerek, seçimin düzen içinde yönetimi YSK Başkanı Sadi Güven ile üyelerin görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.

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