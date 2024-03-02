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        Haberler Gündem YSK seçmen kaydı sorgulama: Nerede oy kullanacağım, seçmen kağıtları nasıl ve nereden alınır, ne zaman dağıtılacak?

        YSK seçmen kaydı sorgulama: Nerede oy kullanacağım, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?

        Seçmen kaydı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. YSK Mahalli İdareler Genel seçimleri için bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına başladı. Ayrıca vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen kağıdı e devlet ve YSK sitesinde de yer alıyor. Bu noktada oy kullanacakları sandıkları öğrenmek isteyenler seçmen kağıtları nasıl ve nereden alınır, ne zaman dağıtılacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 YSK ve e-Devlet ekranı ile adrese dayalı seçmen kaydı sorgulama

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:03
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        YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye 31 Mart belediye seçimleri öncesi seçmen kağıdının ne zaman dağıtılacağını merak ediyor. Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan bakabiliyor. İşte, YSK ve e-Devlet seçmen sorgulama ekranı 2024

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        SEÇMEN KAĞITLARI DAĞITIMI BAŞLADI

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

        Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken, Yenilik Partisi ile Genç Partinin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34'e düştü.

        Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        Takvim kapsamında, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına başlandı.

        Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

        Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

        YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek.

        Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        NEREDE OY KULLANACAĞIM?

        31 Mart 2023 Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

        E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

        Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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