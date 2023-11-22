Yücel Uçanoğlu'na veda
90 yaşında hayata veda eden yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Uçanoğlu, Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi
'Gurbetçiler', 'Kara Öfke', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı' ve 'Kralların Öfkesi' adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında vefat etmişti.
YÜCEL UÇANOĞLU'NA VEDA
Yücel Uçanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Uçanoğlu için Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Törende Yücel Uçanoğlu'nun eşi Esen Püsküllü, kızı Ayşegül Uçanoğlu ve oğlu Ahmet Uçanoğlu taziyeleri kabul etti.
"SEKTÖRDE DE ÇOK SEVİLİYORDU"
Ayşegül Uçanoğlu, yaptığı açıklamada babasının Türk sinemasının en çok film çeken yönetmenlerinden biri olduğunu belirterek, "300'e yakın sinema filmi ve birçok televizyon dizisi vardı. Gördüğünüz gibi sektörde de çok sevilen ailemizin büyüğü, biricik babamız. Herkes haklarını helal etsin, ruhuna Fatiha okusun. Nur içinde yatsın inşallah" dedi.
Ailesinin yanı sıra sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı namazın ardından usta yönetmen, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan Yücel Uçanoğlu, sinemaya 1960'ta 'Yanık Ömer' filmiyle adım atmış, 2005'e kadar faal olarak çalışmıştı.
Fotoğraflar: AA