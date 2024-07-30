Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman yapılacak, gündeminde neler olacak?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemdeki yerini aldı. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmelerinin ardından başlaması bekleniyor. Peki, YAŞ ne zaman yapılacak ve gündemdeki konular nelerdir? İşte, detaylar...
Gözler, yakın bir zamanda yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta; TSK terfi, atama ve emekliye sevk gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, YAŞ ne zaman yapılacak ve gündem maddeleri neler olacak? İşte, detaylar...
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN YAPILACAK?
YAŞ Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanlanıyor. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) GÜNDEM MADDELERİ
- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.
- YAŞ'ta generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.
- Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.
- Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.
Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.