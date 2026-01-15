Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.419,93 %0,40
        DOLAR 43,1932 %0,03
        EURO 50,3527 %0,09
        GRAM ALTIN 6.392,89 %-0,59
        FAİZ 37,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,56 %-3,83
        BITCOIN 96.556,00 %-1,03
        GBP/TRY 58,0337 %-0,10
        EUR/USD 1,1631 %-0,11
        BRENT 64,29 %-3,35
        ÇEYREK ALTIN 10.452,38 %-0,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yüksek hızlı tren biletlerine zam - İş-Yaşam Haberleri

        Yüksek hızlı tren biletlerine zam

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek hızlı tren biletlerine zam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre bu tarifeyle Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıktı.

        Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye yükseldi. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise yolcular artık 600 TL ödeyecek.

        Eskişehir'den Konya'ya YHT ile yolculuk yapacak vatandaşlar için bilet bedeli 665 TL oldu. Eskişehir–Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayland'da inşaat vinci trenin üzerine düştü!

        Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?