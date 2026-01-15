Yüksek hızlı tren biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre bu tarifeyle Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıktı.

Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye yükseldi. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise yolcular artık 600 TL ödeyecek.

Eskişehir'den Konya'ya YHT ile yolculuk yapacak vatandaşlar için bilet bedeli 665 TL oldu. Eskişehir–Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.

