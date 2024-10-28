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        Haberler Gündem Çevre Yüksekova'da sazlıkta yangın | Son dakika haberleri

        Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:59
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        Yüksekova'da sazlıkta yangın
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

        Bölgeden yükselen dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine sazlığa Yüksekova Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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