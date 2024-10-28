Yüksekova'da sazlıkta yangın

Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı
Giriş: 28.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:59
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine sazlığa Yüksekova Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
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