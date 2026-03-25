        Yüksekova'da heyelan karayolunu yuttu

        Yüksekova’da heyelan karayolunu yuttu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Van, Hakkari ve çevre illere bağlayan tek ana arter olan Yeniköprü mevkii, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Heyelan karayolunu yuttu!

        Akşam saatlerinde Yüksekova-Van karayolunun Çöplük ve Yeniköprü mevkilerinde meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşım ağını felç etti. Yoğun yağışların ardından toprak kayması ile düşen dev kaya parçaları yolu tamamen ulaşıma kapatırken, Yüksekova'nın Van, Hakkari ve diğer çevre şehirlere olan tek kara yolu bağlantısı kesildi.

        Karayolları 117. Yüksekova Şefliği ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin tüm önlemlerine rağmen dağdan aralıklarla kaya ve toprak parçalarının inmeye devam etmesi nedeniyle iş makineleri güvenli bir çalışma yürütemiyor. Can güvenliği riski nedeniyl, Yüksekova'dan çıkmak isteyen veya ilçeye girmek isteyen araçlara izin verilmiyor.

        "YÜKSEKOVA'YA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPILAMIYOR"

        Van istikametinden gelen, Hakkari merkezden yola çıkan ve Yüksekova’dan ayrılmak isteyen yüzlerce araç, Yeniköprü mevkiinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

        Yolda mahsur kalan sürücü İslam Geçirgen, "Van’a gitmek için yola çıktık ama Yeniköprü’de bu devasa kuyrukla karşılaştık. Aldığımız bilgiye göre heyelan hâlâ devam ediyor, müdahale etmek imkansız. Şu an Yüksekova’nın Van ve Hakkari ile de bağı koptu. Ne gidebiliyoruz ne dönebiliyoruz. Ekipler çalışıyor ama yolun ne zaman açılacağı belirsiz" dedi.

        Karayolları 117. Yüksekova Şefliği’ne bağlı ekipler, bölgede bekleyişini sürdürüyor. Heyelanın durmasıyla birlikte yolun temizlenmesi için hummalı bir çalışma başlatılacak.

        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"