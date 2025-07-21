Yüksel Yıldırım: Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Medyada Samsunspor’un transfer çalışmaları kapsamında adı geçen futbolcularla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, “Bizde 16-17 oyuncu var. Bunlarla ligi götürürüz ama bu kadro Avrupa’ya yetersiz kalıyor. Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak. Ligi öyle böyle götürürüz ama Avrupa’da neredeyse tüm maçlar zor. Yunanistan ligi ekiplerinden AEK Atina’da oynayan Gerasimos Mitoglou için görüştük ancak transfer olmadı maalesef. Real Sociedad’ın santraforu Umar Sadiq ile hiç görüşmedik. Adı sürekli medyada çıkıyor. Beğendiğimiz bir oyuncu ama kendisi pahalı. Kim, neden Samsunspor’a geliyor diyor bilmiyorum. Kendisi için çilek transferi falan dediler ancak kesinlikle o değil. Sadece piyasası için bilgi almıştık ancak pahalı geldi. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Rey Manaj’la da herhangi bir anlaşmamız olmadı. Menajeri istiyor ancak herhangi bir anlaşmamız yok” diye konuştu.

Polonya’nın Lech Poznan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Afonso Sousa için beklemede olduklarını söyleyen Yıldırım, “Afonso Sousa’da takıldık kaldık. Kulübü fazla bonservis ücreti istedi. Ancak belki bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir şeyler çıkabilir diye bekliyoruz. Çıkmazsa da Fransa’da bulunan Dunkerque takımımızdaki orta saha Naatan Skytta’yı alırız. Oraya gelen oyuncu ya Ntcham’ı kesecek ya Carlo Holse’yi kesecek. O yüzden onların arkasına daha ucuz maliyetli ve iyi bir oyuncumuz olan Naatan Skytta’yı getirmeyi düşünebiliriz. İyi bir oyuncu alacaksan çok para vereceksin ve bu seferde elindeki oyuncuların değeri düşecek. Bu işler zor gerçekten. Andre Horta için de hiçbir girişimimiz olmadı” şeklinde konuştu.

"ŞU AN OYUNCU PİYASASI ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN TEMKİNLİ İLERLİYORUZ"

Harcama limitinden dolayı dikkatli şekilde oyuncular ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, “Çilek transferi için medyada olmayan bir oyuncu ile görüşüyoruz. Şu anda oyuncular pahalı ve biraz beklememiz lazım. Turnuvaların kuraları çekiliyor ve takımlar kadrolarını ona göre şekillendirecek. Yani takımların tamamı henüz oyuncuları için karar vermemişler. Bizimde aynı şekilde bir kadro iskeletimiz var. Acele etmeye gerek yok. Bizim harcama limitimiz biliyorsunuz ki kısıtlı. 12 tane de yabancı oyuncumuz var. Bu nedenle en fazla 2 tane alabiliyoruz. Kaleci, stoper, 8-10 numara orta saha, forvet ve kanat oyuncuları lazım. Ama 12 yabancı olduğu için biraz oyuncu göndermemiz gerekiyor. Şu anda yabancı oyuncularımıza çok fazla somut teklif gelmiyor. Sadece bakıyorlar. O yüzden ‘şu oyuncuyu al, bu oyuncuyu al’ diyerek olmuyor bu işler. Alıyorsun sonra bekleneni veremeyince de adam gitmiyor sonra ceza yiyorsun. Yani göründüğü gibi basit değil bu işler” ifadelerini kullandı.

Yapılacak transferler arasında en önemli mevkinin kaleci transferi olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, şöyle konuştu:

“Kaleci adayı çok var ancak düşünüyoruz. Genç mi olacak tecrübeli mi olacak düşünüyoruz. Okan’ın önüne kaleci alsak o etkilenebilir. Yedek kalmak istemeyebilir. Okan’ın arkasına alsak ne kadar doğru olur bilemiyoruz. Kale gerçekten çok önemli bir mevki. Okan’ı Galatasaray’dan takımımıza 1’inci kaleci olarak aldık. Şimdi önüne birine alırsak gitmek isteyebilir. Çok sevdiğimiz çok karakterli bir oyuncu kendisi. O yüzden kaleci için iyi bir çalışma yapıyoruz. Ancak kesin bir kaleci alacağız. Allah korusun Okan sakatlanırsa kötü durumda kalırız. Okan’la rekabete girebilecek bir yerli kaleci de bulamadık. Kale gerçekten çok önemli, bakın Galatasaray bile henüz kaleci transferini açıklamadı. Bizim biraz haddimizi bilmemiz lazım. Harcama limitine göre tek tek hesaplama yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun en önemlisi bana göre kaleci. Diğer her bölgede alternatif oyuncu var ancak kalede pek öyle bir durumumuz yok.”