Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe dik durdu, Galatasaray...

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesi konuştu.

Yüksel Yıldırım, "Herkesin kafası karışık. Son dönemde tek adayla giriliyordu, herkes rahattı. İki aday olunca herkes bölündü. Ben bir havayı kokladım, kazanacak başkan adayı belli gibi... Ancak şimdi açıklamayayım." dedi.

"F.BAHÇE DİK DURDU, G.SARAY FARKLI"

Samsunspor'un başkanı, "Bazı kulüpler dik durdu, Fenerbahçe gibi... Galatasaray farklı bir çizgi izledi. Bir eleştirdi, sonra geri adım attı, o işler düzelince... Beşiktaş'ın başkan seçiminden sonra onlar da daha ılıman ve yapıcı politika izledi. Anadolu takımlarında bunu göremiyorsunuz. Bir çoğu seçilirken destekli ya da aday olurken birileri tarafından önerildiği için proaktif olamıyorlar. Samsunspor olarak bizim duruşumuz var." yorumunu yaptı.