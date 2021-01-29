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Yumurta fiyatlarının artmasında yem maliyetleri etkili oldu

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin geçen yılın ekim ayından itibaren arttığını belirterek, "Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı." dedi

Yumurta fiyatlarının artmasında yem maliyetleri etkili oldu
AA

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin geçen yılın ekim ayından itibaren arttığını belirterek, "Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı." dedi.

Afyon, AA muhabirine, son dönemde yumurta fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, "Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde." diye konuştu.

Afyon, geçen yıl dünya genelinde hububat krizi yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kriz nedeniyle özellikle soya ve mısırda fiyatlar yükseldi. Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın ekim ayından itibaren arttı. Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı. 'Bazı farklı tip yumurtaların fiyatı sanki tamamını kapsıyormuş' gibi bir algı var. Bugün itibarıyla markette ambalajlı 30 adet yumurtayı 20 liraya bulmak mümkündür. En değerli protein kaynağı olan yumurtanın kilogram fiyatının 15 lira olması çok görülmemelidir."

Market satış fiyatlarına müdahale edemediklerinin altını çizen Afyon, "Biz zarar ederken de kar ederken de marketler karlı satış yapıyor." dedi.

- Yumurta ihracatı düşüyor

Afyon, piyasada yumurta ihracatından dolayı fiyatların yükseldiğine dair bir görüş bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"2018'de ihracatımız yaklaşık 430 milyon dolar, 2019'da 350 milyon dolar oldu. Geçen yıl yumurta ihracatı 2018 ve 2019 yıllarına göre düştü. 2020'de sektörümüz 285 milyon dolarlık ihracat yaptı. Üreticiler, ihracat yapmazsa katlanılamayacak ölçüde zarar edebileceği için kapasite düşürmek, sektörden çıkmak veya tavuklarını kesmek zorunda kalabilir, sonuçta yumurta fiyatları artışı kaçınılmaz olur."

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