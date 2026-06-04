Yumurtayı kabuğundan ayırmak sandığınızdan daha kolay olabilir! Soğuk su mu, karbonat mı? Yumurta soymanın en etkili yolu belli oldu

Haşlanmış yumurtanın kolay soyulması için yıllardır farklı yöntemler uygulanıyor. Ancak uzmanlara göre işin püf noktası ne karbonatta ne de tuzda gizli. Yumurtanın tazelik seviyesi, kabuğun ne kadar kolay ayrılacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle birkaç gün bekletilmiş yumurtalarda meydana gelen doğal değişimler, kabuk ile yumurta arasındaki zarın daha rahat ayrılmasını sağlıyor. Bu sayede kabuk, parçalanmadan ve yumurta yüzeyine yapışmadan çok daha pratik şekilde soyulabiliyor. Peki bekleme sürecinde yumurtanın yapısında neler değişiyor ve kusursuz soyulmanın sırrı neden tazelikten geçiyor? İşte merak edilen detaylar...