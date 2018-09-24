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Aç susuz iki gün sınırda bekletildiler
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Yunan polisi, kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye geri gönderdi iddiası

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 80 Pakistan uyruklu mülteci, Meriç Nehri’nde kabusu yaşadı. İddiaya göre, Yunan askerlerinin sınır hattında ‘geri itme’ olarak adlandırılan deport etme olayında Pakistanlılar çırılçıplak soyularak, Meriç Nehri’ne atıldı.

24.09.2018 - 16:03 | Güncelleme: DHA

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, 1- 2 gün önce yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.
Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler dedi. Ekiplerin bölgedeki aramaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

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