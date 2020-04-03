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Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin, Yunanistan’ın Pire Limanı’ndaki karantinası sürüyor.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, yaptığı açıklamada Yunanistan bayraklı, kaptanı ve 36 kişilik Yunan mürettebatın yanı sıra 160 Türk ve 187 üçüncü ülke vatandaşını taşıyan kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişinin sürdüğünü, Yunan sağlık ekiplerinin sık sık gemiye çıkarak kontrollerini devam ettirdiğini söyledi.

Yunan makamlarının resmi açıklamalarına göre, bu aşamada kruvaziyerdeki 119 kişide virüs belirtilerine rastlandığını belirten Özügergin, test sonuçlarının kesin olarak açıklanmasının ardından negatif görülenlerin karaya çıkartılarak uygun yerde misafir edileceğini, virüs taşıdığı belirlenenlerin ise tedavilerinin gemide yapılacağını dile getirdi.

Özügergin, Yunan makamları ve gemiyi kiralayan Türk şirketiyle temas ve eş güdüm içinde bulunduklarını vurgulayarak, gerek gemide kalanlar, gerekse karaya çıkartılacak olanların sağlık ve erzak gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının teminat altına alındığını kaydetti.

VİRÜS TESPİT EDİLEN YOLCULARDAN 65'İ TÜRK VATANDAŞI

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Hardalias, koronavirüs testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcuların tedavilerinin kruvaziyerde yapılacağını, testleri negatif çıkanların ise Atina'da bir otelde 14 gün süreyle karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Hardalias, koronavirüs tespit edilen yolculardan 65'inin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Kruvaziyerin bağlı olduğu Amerika Florida merkezli "Miray International" ve "Miray Cruises" gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, Yunan makamlarının gemideki personelden 119 kişide virüs bulgusuna rastlanıldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, personelden önceki gün hastaneye kaldırılan 2 kişi dışında hiçbirinin ciddi sağlık probleminin bulunmadığı, kruvaziyerdeki tüm personelin her türlü ihtiyacının giderildiği kaydedildi.

HABERTÜRK ATİNA MUHABİRİ SON DURUMU ANLATTI

Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis şunları aktardı:

Bu bir yolcu gemisi. Çeşme'den 7 Mart'ta yola çıkmış.İspanya'da bir kruvazör gemisine mürettebacak olacak 349 kişi taşıyordu. Yunanistan'a geliyor gemi. İşlem başlıyor. Pire Limanı'nın açığında tutuluyor. Çok ülkeden vatandaş var bu gemide. Aralarında yaklaşık 160 Türk olduğu belirtiliyor. Bunlar bekletilirken bir vaka ortaya çıkıyor. 73 yaşında bir İsveç'liye ateş sebebiyle koronavirüs tespiti yapılıyor. Oraya sağlık ekipmanları gönderiliyor ve bütün gemi testten geçiriliyor. Gemideki 119 kişi pozitif ve iki kişi hasta. 119 kişinin arasında 65 tane Türk var. Ancak sözkonusu 119 kişinin hiçbir şikayeti yok. Bunlar 14 gün orada kalacaklar ve durumları takip edilecek. 119 kişi haricindekilerde negatif olduğu için karaya çıkış yaptılar. Onlar da çeşitli otellerde karantinaya alınacaklar. Geminin önünde iki çadır kurulmuş durumda. Gemiye her türlü ilaç yardımı yapılıyor, maske veriliyor. Gerçekten endişe verici ve üzücü ortam.