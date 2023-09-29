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        Haberler Dünya Yunanistan'da yeni ana muhalefet lideri askere gidecek

        Yunanistan'da yeni ana muhalefet lideri askere gidecek

        Yunanistan'da ana muhalefet partisinin 35 yaşındaki yeni lideri Kasselakis, askerlik görevini yerine getirmek için siyasete kısa bir ara vereceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:01
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        Yunanistan'da muhalefet lideri askere gidecek
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        Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis, seçildikten sadece birkaç gün sonra yaptığı açıklamada askere gitmek için siyasete kısa bir ara vereceğini söyledi.

        35 yaşındaki Kasselakis, tüm Yunan erkekleri için zorunlu olan askerlik hizmetine "yakında" katılmayı planladığını söyledi.

        Star televizyonuna verdiği röportajda "Askerlik yapmak benim için bir onur olacak. Çok mutluyum. Parti kurulları toplanıp işler düzene girdiğinde yakında gideceğim." dedi.

        Kasselakis'in ne zaman askere gideceği belli değil ancak yasalara göre 2024 başına kadar zamanı var. Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Kasselakis, askerlik görevini yapmak üzere kasım ayında başvuruda bulunacak.

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        Yıllarca yurt dışında yaşayan Kasselakis'in, diasporadaki Yunan vatandaşlarına tanınan imkandan faydalanarak 20 gün askerlik yapması, 6 aylık sürenin geri kalanı bedelli tamamlaması bekleniyor.

        Yunanistan'da özel şartlar haricinde mecburi askerlik süresi 12 ay. Sürekli yurt dışında ikamet edenler için ise bu süre 6 ay.

        Kasselakis, 35 yaşını doldurmuş bir diaspora üyesi olarak, 6 aylık sürenin 20 gününü silahlı kuvvetlerde hizmet etmek koşulu, geri kalanı ise aylık 810 avro bedel karşılığı tamamlama hakkına sahip.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
        #Stefanos Kasselakis
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