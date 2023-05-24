Yunanistan'da yeniden seçim kararı

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Reuters'ın haberine göre Yunanistan'da siyasi partiler koalisyon hükümeti kurmaya yönelik sonuç alınamaması nedeniyle 25 Haziran'da ülkede yeniden seçim yapılacak.

MİÇOTAKİS ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi yüzde 41'e yakın oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oy ve 71 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını üçüncü olarak tamamlayan PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,45'lik oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

İKİNCİ KEZ SANDIĞA GİDİLEBİLECEĞİ MESAJI VERİLMİŞTİ

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemi, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda, oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.

Başta Miçotakis olmak üzere mecliste söz sahibi olan parti liderlerinin koalisyon seçeneğini reddetmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.