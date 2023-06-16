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Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak kaydedilen olaya alabora olan teknenin ambarında 100 çocuk olduğu iddia edildi. Ayrıca 79 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

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  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesinin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edildi.

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtti.

     

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

     

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

     
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: 9 kişi gözaltına alındı, teknede 100 çocuk mu vardı?

    Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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