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Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 79 kişi hayatını kaybetti. Libya'dan hareket eden ve İtalya'ya giden teknenin içinde kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, 700 kişinin olduğu tahmin ediliyor

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HABERTURK.COM / AA
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda 79 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı'na götürülürken, uzmanlar, ölü sayısının artacağından endişe ediyor.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolaos Aleksiu, teknede kaç kişinin olduğuna dair net bilgi paylaşmanın mümkün olmadığını, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söyledi.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phonea göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu yıl içinde İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs'a yaklaşık 72 bin mülteci ve göçmen geldi ve bunların çoğu İtalya'da karaya çıktı.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2014 yılından bu yana Akdeniz'de göç etmeye çalışan 21 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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