        Yunus Akgün: Böyle skorlar bize moral veriyor - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün: Böyle skorlar bize moral veriyor

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, 4-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle skorlar bize moral veriyor" dedi.

        Giriş: 13.12.2025 - 22:43 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:43
        "Böyle skorlar bize moral veriyor"
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da iki asistlik performans gösteren Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

        "ABDULLAH KAVUKCU'YA ARMAĞAN OLSUN"

        Galibiyeti 45 gün hak mahrumiyeti alan Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya armağan eden Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz." dedi.

        "BÖYLE SKORLAR BİZE MORAL VERİYOR"

        Böyle skorlarda özgüven bulduklarını söyleyen Akgün, "İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor." ifadelerini kullandı.

        SAKATLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Sane ile iyi anlaştığını söyleyen Yunus, "Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var." dedi.

        Sakatlık durumuyla ilgili açıklama yapan milli futbolcu, "Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder." açıklamalarında bulundu.

