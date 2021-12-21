Yunus Akgün: Galatasaray'da yetiştim, bize 'Nerede olursan ol en iyisini yap' dediler

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.

Attığı gollerden sonra sevinç yaşamayan Yunus Akgün mücadelenin ardından açıklamalar yaptı:

"Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Ben Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, orada öğrendim her şeyi. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol her zaman en iyisini yapmayı öğrettiler. Gol attım. Sevinmedim. Orada büyüdüm."

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 21, 2021

BALOTELLI'NİN TEKMESİ...

"Balotelli dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Müthiş bir insan. Bana her zaman yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bugün ben de öyle bir sevinç beklemiyordum. Tekme attı. Onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Aramız çok iyi."