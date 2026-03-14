Yunus Akgün: Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

Takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çeken Yunus Akgün, "Uğurcan Çakır'ın performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz." dedi.

"SON HAFTALARA GİRDİĞİMİZ İÇİN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Ligde son haftalara girilirken hedeflerinin değişmediğini vurgulayan milli yıldız, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

"DEVLER LİGİ'NDE HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Yunus Akgün, Avrupa hedeflerine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz."