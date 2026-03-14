        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün: Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'da her zaman hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Akgün, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur, son haftalara girdiğimiz için kazanmak önemliydi" dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 22:45 Güncelleme:
        "Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

        UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

        Takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çeken Yunus Akgün, "Uğurcan Çakır'ın performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz." dedi.

        "SON HAFTALARA GİRDİĞİMİZ İÇİN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

        Ligde son haftalara girilirken hedeflerinin değişmediğini vurgulayan milli yıldız, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

        "DEVLER LİGİ'NDE HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

        Yunus Akgün, Avrupa hedeflerine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz."

        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon