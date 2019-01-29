Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1 yendiği maçta 3 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün sosyal medyada gündem oldu.
Genç futbolcu, kariyerindeki ilk hat-trick'ine imza atarken 3. golün ardından yaşadığı sevinç sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılmasının ardından adından bir kez daha söz ettiren Galatasaray altyapısının Yunus gibi bir yeteneği daha sunması taraftarlara gelecek açısından büyük umut verdi.
Hat-trick yaptığı için karşılaşmanın topunu alan Yunus, karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğunu söyledi.
Genç yetenek "Abilerimin ve takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. 18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Maçın topunu da aldım. Abilerime imzalatacağım" dedi.
Yunus, "Kendime güveniyorum. Şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere pek çok futbol sever de Yunus için sosyal medyada övgüler yağdırdılar.
İşte o yorumlardan öne çıkanlar:
"Cimbom'un çocuğu Yunus Akgün. Aferin çocuk, hep böyle devam!"
"Yunus Akgün anlık 150 milyon Euro!"
"Küçük Griezmann Yunus Akgün!"
"Ozan gibi Yunus'a da güvenin. 13 milyon Euro'ya oyuncu alacağınıza bu çocuklara yatırım yapın. Kim derdi Ozan, Bundesliga'da Lewandowski'ye karşı oynayacak?"
"Parlayan cevher Yunus Akgün."
"Yunus Akgün, hat-trick... Şu güzelliği anlatmaya kelimeler yetmez."
"Yunus Akgün, bizim de gözlerimizi doldurdun helal olsun sana!"
"Yunus Akgün'ün serbest kalma bedeli kaç milyon Euro? Onun da 7,5 falan değildir umarım!"
"Yunus Akgün... 18 yaşında, 3 gol bir asist... Söyleyeceklerim bu kadar!"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.