Semiramis Pekkan'ı görenler bir daha baktı

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38),ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı.

"YAZARAK ANLATAMAZDIM"

Ünlü isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Oyuncu Yunus Günçe de tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Dikkat çeken bir video yayınlayan Günçe, "Yazarak anlatamadım. Yazarak atlatamazdım. Zaten atlatamıyorum!" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar: