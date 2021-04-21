Yurdum insanı ilanlarıyla ve afişleriyle hem komik hem de yaratıcı olduğunu kanıtlıyor. Son olarak, sorunlara kendilerine has çözümleri ile bilinen Karadeniz insanından şaşırtan bir fikir geldi. Bu karede, sırada beklemekten sıkılanlar adımları izleyerek horon öğrenebiliyor!