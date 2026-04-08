        Yurdun bazı bölgelerinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu | Son dakika haberleri

        Yurdun bazı bölgelerinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu

        Nisan ayında kar yağışı bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Başta Ankara olmak üzere; Çankırı, Tokat, Bolu ve Karabük'te de kar yağışı görüldü

        Giriş: 08.04.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Nisan'da kar sürprizi

        Nisan ayında kar yağışı bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Başta Ankara olmak üzere, Çankırı Tokat Bolu ve Karabük'te de kar yağışı görüldü.

        BAŞKENT'TE KAR SÜRPRİZİ

        Ankara'nın kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara'nın Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylarında Nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Ankara- İstanbul yolu Akyarma mevkiinde de etkisini gösterdi. Kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

        ÇANKIRI'DA KAR YAĞIŞI

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş ilçesinde kara dönüştü.

        BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

        Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde nisanda kar yağışı etkili oldu. Bolu'da ki Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylası ile Gölcük Tabiat Parkının yüksek kesimlerinde görülen sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından bölgede bazı alanların beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu. Öte yandan kent merkezinde, sağanak aralıklarla devam ediyor. Karabükün Ovacık ilçesinde de yüksek kesimlere kar yağdı. Beydili köyü, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

