Sakarya yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu! - Güncel haberler

Sakarya yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu! - Güncel haberler

Yürek yakan kaza... Bu mutluluk son buldu! Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracı şarampole devrildi. Feci kazada, aynı aileden Emine Yazıcı hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'da kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesindeki Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Ergün Yazıcı'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada, aynı aileden sürücü Ergün Yazıcı, Emine Yazıcı, Erkin Yazıcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Yazıcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.