        Haberler Gündem Güncel Yürekleri ısıttılar! 'Paşa'yı canları pahasına kurtardılar! | Son dakika haberleri

        Yürekleri ısıttılar! 'Paşa'yı canları pahasına kurtardılar!

        Antalya'da debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek kurtaran iki kişinin çabası, yürekleri ısıttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 14:07 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:07
        'Paşa'yı canları pahasına kurtardılar!
        Antalya’nın Alanya ilçesinde debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek, suda sürüklenmesini önleyen işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp'in, köpeği kurtarma çabası sanal medyada ilgi gördü.

        DHA'nın haberine göre Şimşek, "Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, anın heyecanıyla yaptık. Böyle bir ilgi beklemiyordum. İnsanlarımız bir cana değer veriyormuş" dedi.

        Alanya'da 13 Şubat’ta etkili olan sağanakta debisi yükselen Dimçayı'ndaki suda sürüklenen bir çardakta mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeğin, sahibi Serkan Şimşek tarafından kurtarılma anlarının yer aldığı görüntüler, sanal medyada yoğun ilgi gördü. Dimçayı çevresinde işletmecilik yapan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp, Paşa'yı kurtarmak için çatıya çıkıp hayatlarını tehlikeye attı. Görüntülerde; çardaktan söktükleri kapıyı tutup üzerine halı serdikten sonra köpeği yukarı çıkarmaya çalışan Şimşek ile Alp'in çabası yer aldı.

        "KAPIYI SÖKTÜK, ÇATIYA ÇIKTIK"

        Su seviyesi hızla yükselen bölgeden Paşa'yı zorlukla kurtaran Şimşek, o anları şöyle anlattı: "Bizi akşam tahliye ettiler. Gündüz, gelip baktığımızda Paşa orada mahsur kalmıştı. Korkuyordu. Kurtarmak için hızlıca çözüm üretmeye çalıştık. Arkadaşımı çağırdım, kapıyı söktük, çatıya çıktık. Patilerinin kaymaması için kapının üzerine halı serdik. Aşağıya saldık, çağırdık. Zor geldi ama geldi. Sonra bir şekilde çektik. Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, anın heyecanıyla yaptık."

        "KAYSAM YİNE TUTARDIM"

        Çaydaki su seviyesinin yaklaşık 6 metre yükselmesiyle işletmelerin bulunduğu alanların su altında kaldığını anlatan Şimşek, "Paşa 50- 60 kilo civarında, boyu da uzun. Arkadaş ayaklarımdan tutuyordu. Ben bir ara kayar gibi oldum. Kaysam da yine tutardım. Derin olduğunu biliyordum ama iyi ki düşmedik, iyi ki kurtardık" dedi. Paşa'yı kurtarma çabalarının yer aldığı görüntülerin sanal medyada hızla yayıldığına değinen Şimşek, "Böyle bir ilgi beklemiyordum. İnsanlarımız bir cana değer veriyormuş. Çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.

        DÜŞMEMESİ İÇİN PATRONUNU BACAKLARINDAN TUTTU

        Paşa'yı kurtarırken Şimşek'i suya düşmemesi için bacaklarından tutarak önlem almaya çalışan Abdullah Alp de "Serkan, 'Paşa suyun içinde, onu kurtarmamız lazım' dedi. Kapıyı söktüğümüz gibi çatıya çıktık. Kurtarma işimiz yarım saat sürdü. Su yükselince biraz korktuk. Suyun bu kadar yükseldiğini görmedim ama her şeye rağmen Paşa'yı kurtardık" dedi.

        KAYMAKAMDAN HEDİYE

        Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Serkan Şimşek ve Abdullah Alp'i makamında ağırladı. Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül de yer aldı. Kaymakam Öztürk, kurtarma anının yapay zeka ile hazırlanarak tablo haline getirilen görselini Şimşek ve Alp’e hediye etti. Öztürk, "Kendi canınızı hiçe sayıp Paşa’nın imdadına koşmanız her türlü takdirin üzerinde. Alanya’nın sizin gibi yürekli gençlere sahip olduğunu bilmek bizlere gurur veriyor" dedi.

