Yürekleri ısıttılar! 'Paşa'yı canları pahasına kurtardılar!

Antalya’nın Alanya ilçesinde debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek, suda sürüklenmesini önleyen işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp'in, köpeği kurtarma çabası sanal medyada ilgi gördü.

DHA'nın haberine göre Şimşek, "Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, anın heyecanıyla yaptık. Böyle bir ilgi beklemiyordum. İnsanlarımız bir cana değer veriyormuş" dedi.

Alanya'da 13 Şubat’ta etkili olan sağanakta debisi yükselen Dimçayı'ndaki suda sürüklenen bir çardakta mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeğin, sahibi Serkan Şimşek tarafından kurtarılma anlarının yer aldığı görüntüler, sanal medyada yoğun ilgi gördü. Dimçayı çevresinde işletmecilik yapan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp, Paşa'yı kurtarmak için çatıya çıkıp hayatlarını tehlikeye attı. Görüntülerde; çardaktan söktükleri kapıyı tutup üzerine halı serdikten sonra köpeği yukarı çıkarmaya çalışan Şimşek ile Alp'in çabası yer aldı.

"KAPIYI SÖKTÜK, ÇATIYA ÇIKTIK"

Su seviyesi hızla yükselen bölgeden Paşa'yı zorlukla kurtaran Şimşek, o anları şöyle anlattı: "Bizi akşam tahliye ettiler. Gündüz, gelip baktığımızda Paşa orada mahsur kalmıştı. Korkuyordu. Kurtarmak için hızlıca çözüm üretmeye çalıştık. Arkadaşımı çağırdım, kapıyı söktük, çatıya çıktık. Patilerinin kaymaması için kapının üzerine halı serdik. Aşağıya saldık, çağırdık. Zor geldi ama geldi. Sonra bir şekilde çektik. Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, anın heyecanıyla yaptık."