Yurt dışı çıkış harcında bugün son: Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 lira olacak?
Yeni Vergi Paketi kapsamında yurt dışı çıkış harcı fiyatlarında artışa gidildi. Daha önce 150 lira olarak uygulanan yurt dışı harcı, 500 liraya çıkarıldı. Yeni değerleme oranına göre her sene artırılmasına karar verilen yurt dışı harcı için GİB, sınır kapısına gerek kalmadan harç miktarının önceden yatırılabileceğini ifade etti.
Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu kapsamda; 150 lira olan yurt dışı harcı 500 liraya çıkarıldı. Bugün, yurt dışına çıkacak vatandaşlar gün içerisinde ödeme yaparsa yurt dışı harcını 150 liraya alabilecek. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak? İşte, detaylar...
150 TL'LİK YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA BUGÜN SON!
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos itibarıyla 150 liradan, 500 liraya çıkacak.
Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖNCEDEN YATIRILABİLECEK
Gelir İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."