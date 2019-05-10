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'Yurt dışı fon' çetesi, 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdı

AA

Yurt dışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vadederek 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışıldığı bildirildi

İstanbul

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye ve emniyete şikayette bulunan 40 kişi ve 10 banka yetkilisinin, bir şebekenin önemli projeleri hayata geçirmek için yurt dışından getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vadederek dolandırıcılık yaptığını ifade etmesi üzerine çalışma başlattı.

6 ZANLI ARANIYOR

Ekipler, şebekenin mağdurları arayarak fonlar üzerinden gelecek bütçeden yüksek kar payı verebileceklerini, bunun karşılığında ise projenin bir an önce hayata geçmesi için gerekli teminatın belirli banka şubelerinde kendi adlarına açacakları hesaplara yatırmalarını istediklerini belirledi. Şebekenin, söz konusu 10 banka şubesinde irtibatlı olduğu çalışanlar üzerinden sahte evrakla 40 kişinin hesabındaki 86 milyon lirayı farklı hesaplara transfer ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Tokat, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 34 kişiden 5'i bankacı 28'ini yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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