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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 57,25, aylık yüzde 1,35 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 57,25, aylık yüzde 1,35 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 1,35, yıllık bazda ise yüzde 57,25 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:17
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        Yurt dışı ÜFE ekimde arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,04 artış gerçekleşti.

        İMALAT ARTTI

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,78, imalatta yüzde 57,30 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 49,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,19, dayanıksız tüketim malında yüzde 61,27, enerjide yüzde 43,75, sermaye malında yüzde 65,49 artış olarak gerçekleşti.

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        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,79, imalatta yüzde 1,33 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,72 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,39 artış, enerjide yüzde 6,91 azalış, sermaye malında yüzde 1,30 artış olarak gerçekleşti.

        YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller yüzde 40,91, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40,94, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 43,75 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 89,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 72,53, b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 72,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,91, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,11 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 8,09, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,14, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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