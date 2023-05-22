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2023 yılı Nisan ayına ilişkin YD-ÜFE (Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 73,63 artış kaydettiği belirtildi.

İMALAT YILLIK %40,21 AYLIK %2,43 ARTTI

Açıklamada sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerinde madencilik ve taş ocakçılığında %34,14, imalatta %40,21 artış şeklinde olduğu vurgulandı.

TÜİK, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde; ara malında %38,34, dayanıklı tüketim malında %44,23, dayanıksız tüketim malında %40,77, enerjide %14,70, sermaye malında %44,90 artış olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerinde ise; madencilik ve taş ocakçılığında %2,20, imalatta %2,43 artış gözlemlendiği belirtildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,04, dayanıklı tüketim malında %2,15, dayanıksız tüketim malında %2,48, enerjide %0,11, sermaye malında %3,84 artış yaşandı.

9 ALT SEKTÖR DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık YD-ÜFE rakamlarına göre, 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %14,70, metal cevherleri %17,72, ana metaller %28,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,15, diğer metalik olmayan mineral ürünler %55,80, makine ve ekipmanlar b.y.s. %53,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak göze çarptı.

TÜİK tarafından Aylık YD-ÜFE'ye göre ise 13 alt sektörün daha düşük, 12 alt sektörün de daha yüksek değişim gösterdiği açıklandı.

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri %0,74, içecekler %0,72, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %0,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %4,14, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,11, makine ve ekipmanlar b.y.s. %3,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.