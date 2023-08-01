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        Haberler Turizm Yurt dışına seyahatte pandeminin acısını çıkarttık! - Turizm Haberleri

        Yurt dışına seyahatte pandeminin acısını çıkarttık!

        Türkiye'den yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısı, pandemi öncesi rakamları aştı. Yurt dışına çıkış sayısı ve harcanan parada artış gerçekleşirken, ortalama harcama ve ortalama geceleme süresinde zirveden uzak rakamlar ortaya çıktı

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 01.08.2023 - 07:16
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        Pandeminin acısını çıkarttık!
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        Dünyada 'revenge travel' (intikam (öç, acısını çıkarma) seyahati) olarak adlandırılan pandemi sonrası seyahatte yaşanan patlama Türkiye'de de etkisini gösterdi. 10 yıllık verilere baktığımızda; 2023, ilk 6 ayda en çok yurt dışına seyahat eden kişinin olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Harcanan toplam parada da zirve görüldü. Buna rağmen kişi başına ortalama harcama ve ortalama geceleme sayılarında düşüş yaşandı.

        İLK 6 AYLIK RAKAMLAR

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyon 946 bin 679 kişi yurt dışına seyahat etti. 10 yıllık tabloda pandemi nedeniyle 2022'de 2 milyon 705 bin 801, 2021'de 676 bin 510'da kalan bu rakam, pandemi öncesinde 2019'da 4 milyon 462 bin 584 ile bu yıla kadarki en yüksek noktadaydı.

        Toplam çıkış yapan kişi
        2014 3 770 370
        2015 4 327 569
        2016 3 861 005
        2017 4 192 143
        2018 4 264 592
        2019 4 462 584
        2020 1 743 660
        2021 676 510
        2022 2 705 801
        2023 4 946 679

        Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.

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        VİZE SIKINTISINA RAĞMEN REKOR GELDİ

        Schengen vizesi almak isteyen vatandaşların, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre zorluk yaşamasına rağmen yurt dışı seyahatte rekor sayıya ulaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, mayıs ayında yaptığı açıklamada, vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek, "Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" ifadelerini kullanmıştı. Turizmciler de sık sık bu konu nedeniyle seyahatlerde iptaller gerçekleştiğini belirtiyor.

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        HARCANAN PARA 10 YILIN ZİRVESİNDE, KİŞİ BAŞI ORTALAMA İSE GEÇEN YILLARIN GERİSİNDE

        Harcanan toplam para da 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyar 166 milyon 746 bin dolar ile yine zirveye ulaştı. Bundan önceki en yüksek harcama 2016'da 3 milyar 47 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2023'te ilk 2 çeyreğin ortalamasında kişi başına harcama 645 dolar oldu. Bu alanda rekor 792 dolar ile 2016 yılına ait...

        Harcanan toplam para (dolar) Ortalama harcanan para (dolar)
        2014 2 768 553 739
        2015 2 825 336 657
        2016 3 047 320 792
        2017 2 242 147 528
        2018 2 729 284 637
        2019 2 149 249 486
        2020 793 491 228
        2021 571 359 844
        2022 1 722 776 637
        2023 3 166 746 645

        Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.

        ORTALAMA GECELEME SAYISI AZALDI

        Ortalama geceleme sayısında ise 2023'te ilk iki çeyreğin ortalaması 14.1 gece olarak ortaya çıktı. Yurt dışına çıkış sayısı ve harcamalar artarken, ortalama harcamada olduğu gibi ortalama geceleme sayısında da geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2022'de ortalama gecelemesi sayısı 16.9 olarak kayıtlara geçmişti.

        Ortalama geceleme sayısı
        2014 14.9
        2015 14.1
        2016 11.6
        2017 11.1
        2018 10.3
        2019 9.7
        2020 4.7
        2021 24.7
        2022 16.9
        2023 14.1

        Not: 2020'de seyahat kısıtlamaları nedeniyle rakam düşük çıkarken, 2021'deki 24.7'lik ortalama, gidilen ülkelerin birçoğunda yapılan karantina uygulaması nedeniyle oluştu.

        PARAYI NEREYE HARCADIK?

        Yılın ilk 6 ayında toplam turizm giderleri 3 milyar 166 milyon doları aşarken bunun 2 milyar 760 milyon dolarını kişisel harcamalar, 406 milyon 55 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

        Harcama türlerine bakıldığında ilk sırayı 1 milyar 51 milyon dolarla yeme-içme alırken bu kalemi 645 milyon 830 bin dolarla konaklama takip etti.

        2023 ilk 6 ayındaki giderler Harcama (bin $)
        Toplam turizm gideri 3166746
        Kişisel harcama 2760691
        Paket tur 406055
        Yeme-İçme 1051108
        Konaklama 645830
        Sağlık 9944
        Ulaştırma (Yurt dışı) 184042
        Spor, eğitim, kültür 23754
        Tur hizmetleri 516
        Yabancı uluslararası ulaştırma 174312
        Cep telefonu dolaşım harcamaları 35965
        Diğer mal ve hizmetler 635221
        Giyecek ve ayakkabı 91662
        Hediyelik eşya 267492
        Halı, kilim vb 3464
        Diğer harcamalar 272603
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