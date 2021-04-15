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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77.9 milyon dolarlık DİBS ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Nisan itibarıyla 23 milyar 405,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 776,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 370,4 dolardan 7 milyar 464 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 261,2 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

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