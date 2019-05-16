Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yurt dışından online alışveriş yapanlar artık ne kadar vergi ödeyecek?

HABERTURK.COM

Çin başta olmak üzere yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan online alışverişlerde 22 Euro’nun altındaki ürünlerdeki vergi muafiyetinin kalkması, tüketicileri nasıl etkileyecek? 30 Mayıs’tan sonra 22 Euro’luk bir ürün, Türkiye’deki tüketicilere toplam kaça mal olacak? İşte 150 TL’lik bir ürünü, 255 TL’ye çıkaran kalemler… Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

yurt dışından 22 Euro

Türkiye’ye uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 Euro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından gözler, yurtdışından online alışveriş yapan tüketicilerin ödeyeceği toplam tutara çevrildi.

Artık, Türkiye’ye posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18 veya yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergisi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş edilen ürünlere yüzde 18, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise yüzde 20 olacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ve özellikle Amazon, Alibaba ve Aliexpress gibi uluslararası e-ticaret platformlarından 22 Euro’yu geçmeyen tutarlarda ürün sipariş edenleri yakından ilgilendiren bu karar, 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

5, 10, 20, 22 EURO’LUK ÜRÜNLERİN TOPLAM MASRAFI

Peki 30 Mayıs’tan sonra yurtdışından 22 Euro’luk bir ürün satın alan tüketiciler, ne kadarlık bir toplam masrafla karşı karşıya kalacak? İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı…

Artık Çin’den 22 Euro değerinde (yaklaşık 150 TL) bir ürün sipariş edenler, bu tutar üzerinden yüzde 20’lik bir gümrük vergisi ödeyecek.

30 TL’ye karşılık gelen bu tutara ek olarak, sözkonusu ürün ülkeye girdikten sonra ithalden alınan KDV’ye tabi olacak. Bu KDV oranın da ürünün GTİP koduna göre değişmekle birlikte genellikle yüzde 18 olduğunu belirtelim.

İŞTE 30 MAYIS'TAN SONRA KARŞILAŞILACAK TABLO

Ürün FiyatıTL KarşılığıGümrük Vergisi (Diğer, % 20)KDV (% 18)ÖTV (% 20)Toplam (TL)
5 Euro346.87.39.657.7
10 Euro6813.614.719.3115.6
15 Euro10220.42228.9173.3
20 Euro13627.229.438.5231.1
22 Euro149.629.932.342.4254.2

Gümrük vergisi ve KDV’nin yanısıra, eğer sipariş edilen ürün, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan ise bu vergi yükümlülüklerine ek olarak yüzde 20 ÖTV de alınacak.

Hem gümrük vergisi ve KDV, hem de ÖTV alınması durumunda ise yurtdışından 22 Euro’luk bir sipariş için Türkiye’deki tüketicilerin cebinden kargo bedeli hariç, toplam 37 Euro’luk bir tutar çıkacak. Bugünkü Euro kuru dikkate alındığında ise 150 TL’lik bir sipariş, Türkiye’ye yaklaşık 255 TL’ye gelmiş olacak.

Daha önce yurt dışından elektronik ticaret şirketleri aracılığıyla sipariş edilen 22 Euro'nun altındaki ürünler 30 Mayıs'a kadar gümrükten geçerse vergi alınmayacak. Ancak, 31 Mayıs ve sonrasında gümrüğe gelirse, menşeine göre yüzde 18 veya yüzde 20 oranında vergiye tabi olacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • asabii1 3 saat önce :)
    CEVAPLA
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei telekom ekipmanı alanında ABD'lilere fark attı
TEKNOLOJİHuawei'nin ABD'yi kızdıran zirve yolculuğu
Outlook hesabı nasıl açılır? Outlook özellikleri nelerdir? Outlook kaydol!
TEKNOLOJİOutlook hesabı nasıl açılır?
Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram kaydol! Instagram hesap açma
TEKNOLOJİInstagram hesabı nasıl açılır? Instagram hesap açma
Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı
TEKNOLOJİBakanlıktan WhatsApp uyarısı!
İnternetteki titan zincirlerine dikkat
TEKNOLOJİİnternetteki titan zincirlerine dikkat
Robotlar, perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor
TEKNOLOJİPerakende sektöründe robot tehtidi!
Yolcu beraberinde telefon getirecekler nelere dikkat etmeli?
TEKNOLOJİPasaportunuzu kontrol edin, son 15 güne girildi!
Tüketici elektroniği için bu yıl 1 trilyon Euro harcanacak
TEKNOLOJİBu yıl teknoloji için 1 trilyon Euro cepten çıkacak
Gmail hesabı nasıl açılır? Gmail kaydol işlemi nasıl yapılır? Gmail'de hesap oluşturma
TEKNOLOJİGmail hesabı nasıl açılır?
Twitter konum bilgilerini 'yanlışlıkla' paylaşmış!
TEKNOLOJİTwitter'dan yeni skandal

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X