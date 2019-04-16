Dünya borsalarında, dün veri takviminin zayıf olması ile iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında sınırlı da olsa negatif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.
ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması, Brexit'in ertelenmesi ve veri takviminin görece zayıf olması küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlenmesine neden oluyor.
Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in, ekonomiyi canlandırmak adına herhangi bir teşvik programına ihtiyacı olmadığını açıklaması sonrası dün DAX endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü önceki kapanışın hemen altında tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükseldi.
Bugün Çin'de açıklanan yeni konut fiyatları endeksinin yüzde 0,61 yükselmesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, dün gün içinde 96.531 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 azalışla 95.192 puandan tamamlarken, dün yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,5 artışla 5,8041'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8090 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.500 seviyelerinin destek, 96.400 ve 97.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi. Dolar/TL'nin önemli direnç konumundaki 5,80'in üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamayacağının teknik açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, 5,8450 seviyesinin direnç, 5,73'ün destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahmin ediliyor.
Ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksi ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,3 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1 artış göstermişti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi endeksi
11.30 İngiltere, 2018 ilk çeyrek işsizlik oranı
12.00 Almanya, nisan ayı ZEW endeksleri
14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi
16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
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