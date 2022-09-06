KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor. 28 Ağustos itibarıyla tamamlanan KYK yurt başvurularında sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman belli olur? İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı ile konuyla ilgili merak edilenler...