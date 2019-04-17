Yurtta 7 çocuğa cinsel istismar sanığına 53 yıl hapis

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ömer Faruk E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alındı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı ve hakkında, 7 çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

DHA'nın haberine göre davanın 5'inci duruşması bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kapalı yapılan duruşmada, savcı bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan temizlik görevlisi hakkında, Ömer Faruk E.'ye 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duruşma öncesi ve sonrasında Bergama Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, Bergama Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, İzmir Barosu avukatları, Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, Atatürkçü Düşüncü Derneği Ege Bölge Sorumlusu Ahmet Tutan, Öğrenci Veli Derneği Veli-Der Bergama Şubesi, Dikili, Bergama, Kınık Eğitim-Sen temsilcilikleri, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Bergama KESK Birleşenleri, Karşıyaka Kent Konseyi, Bergama Çevre Platformu, Dikili ve Bergama Atatürkçü Düşünce Derneği temsilci ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamayı yapan Veli-Der Bergama Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ali Parlas, cezayı yetersiz bulduklarını söyledi. Arka planda olduğunu öne sürdüğü kişilerin de yargılanması gerektiğini savunan Parlas, kararın temyiz edileceğini dile getirdi.