Yurtta 7 çocuğa cinsel istismar sanığına 53 yıl hapis

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ömer Faruk E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alındı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı ve hakkında, 7 çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.
DHA'nın haberine göre davanın 5'inci duruşması bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kapalı yapılan duruşmada, savcı bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan temizlik görevlisi hakkında, Ömer Faruk E.'ye 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Duruşma öncesi ve sonrasında Bergama Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, Bergama Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, İzmir Barosu avukatları, Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, Atatürkçü Düşüncü Derneği Ege Bölge Sorumlusu Ahmet Tutan, Öğrenci Veli Derneği Veli-Der Bergama Şubesi, Dikili, Bergama, Kınık Eğitim-Sen temsilcilikleri, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Bergama KESK Birleşenleri, Karşıyaka Kent Konseyi, Bergama Çevre Platformu, Dikili ve Bergama Atatürkçü Düşünce Derneği temsilci ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamayı yapan Veli-Der Bergama Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ali Parlas, cezayı yetersiz bulduklarını söyledi. Arka planda olduğunu öne sürdüğü kişilerin de yargılanması gerektiğini savunan Parlas, kararın temyiz edileceğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.