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Yürüme zorluğu çeken eşine özel asansör yaptı!

Rize'nin Güneysu ilçesinde Kerim Bostan (52), eklem hastalığı nedeniyle yürüme ve merdiven çıkma zorluğu çeken eşi Meryem Bostan (50) için 2 katlı evlerinin dış cephesine, tasarlayıp yaptırdığı özel bir asansör monte etti. Asansörle zeminden balkona inip çıkabilen Meryem Bostan'ın hayatı kolaylaştı

28.10.2018 - 10:35 | Güncelleme: DHA

Rize'nin Güneysu ilçesi İslahiye köyünde oturan inşaat ustası Kerim Bostan, eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken 32 yıllık eşi Meryem Bostan'ın 2'nci kattaki evlerine inip çıkarken zorluk çekmesi üzerine kendince pratik bir yöntem buldu. Evin dış cephesine raylı, kabinli asansör sistemi kurmaya karar veren Bostan, projesini hazırladı. Demirci ve elektrikçi arkadaşlarından destek alan Bostan, evlerinin dışına tasarladığı özel asansörü monte etti. Uzaktan kumandalı çalışma özelliğine sahip ve aynı anda 2 kişiyi taşıyabilen asansör, 8 bin liraya mal oldu. 3 günde monte edilen asansörle zeminden balkona bindiği kabin sayesinde inip çıkabilen Meryem Bostan'ın hayatı kolaylaştı.

"EŞİMİN KENDİSİNE OLAN GÜVENİ ARTTI"

DHA'da yer alan habere göre eşinin eklemlerindeki rahatsızlık sonucu yürüyemez hale geldiğini anlatan Kerim Bostan, "Hastalandığı zaman onu 2'nci kattan aşağıya indirmek zor oluyordu. Bu zorluğu gelen sağlıkçı arkadaşlar da çektiler. Bu nedenle bir plan yapmak zorunda kaldım. Eşimi aşağıya asansör yardımı ile indirebileceğimi düşündüm. Kafamda tasarladığımız şekilde demirci bir arkadaşımla birlikte yapmaya başladık. Asansörün çizimini ben yaptım. İleride tekerlekli sandalye durumu olabilir diye asansöre çeşitli kapılar yaptırdım. Montajını bitirip, asansörü tamamladık. Şu an eşim asansörü kullanabiliyor. Ben de, o da mutlu. Asansör tamamen kendi icadım. Eşim artık hastaneye ya da başka bir yere nasıl giderim diye düşünmüyor. Komşularımız geldiği zaman kendi imkanları ile düğmeye basarak aşağıya inerek onlarla oturabiliyor. Asansörden sonra sosyal etkinliği ve kendine olan güveni arttı" dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Yürümekte zorluk çektiğini anlatan Meryem Bostan da, "Asansör yapılmadan önce merdivenleri eşimin desteği ile yavaş yavaş çıkabiliyordum. Asansörle çok rahat ettim. Allah eşimden razı olsun. Çok mutlu oldum. Eskiden komşularım aşağıda otururken yanlarına dahi inemiyordum, onları balkondan seyrediyordum. Eşim durumuma üzülüyordu. Sosyalleşip, topluma katılmam için böyle bir asansör yaptı" diye konuştu.

 

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