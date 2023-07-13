Yürüyen merdivenler neden tırtıklıdır?
Yürüyen merdivenler, dünyanın her yanında kullanılır. Peki, neden merdivenlerin tırtıklı olduğunu düşündünüz mü? Bunun oldukça basit ancak bir o kadar da işlevsel üç sebebi var. İşte, detaylar...
İlk sebep, tırtıklar elinizdeki poşetlerin veya ayakkabınızın, mekanizmaya sıkışmasını engellemek için vardır. Tırtıklar, merdiven bitimindeki boşluğu kapatmaya yardımcı olur.
İkinci sebep olarak, tırtıklar merdivenlerde sıvı birikmesini engeller. Böylece yağmurlu günlerde botlardan süzülen sular, tırtıklara dolar ve kişilerin kayması ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilir.
Üçüncü sebep ise tırtıklar, merdiven sonunda düzleşir ve tarak kısmı, ayakkabınızı kolayca dışarı itmeniz için vardır.