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        Yürüyen merdivenler neden tırtıklıdır?

        Yürüyen merdivenler, dünyanın her yanında kullanılır. Peki, neden merdivenlerin tırtıklı olduğunu düşündünüz mü? Bunun oldukça basit ancak bir o kadar da işlevsel üç sebebi var. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 17:13
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        İlk sebep, tırtıklar elinizdeki poşetlerin veya ayakkabınızın, mekanizmaya sıkışmasını engellemek için vardır. Tırtıklar, merdiven bitimindeki boşluğu kapatmaya yardımcı olur.

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        İkinci sebep olarak, tırtıklar merdivenlerde sıvı birikmesini engeller. Böylece yağmurlu günlerde botlardan süzülen sular, tırtıklara dolar ve kişilerin kayması ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilir. 

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        Üçüncü sebep ise tırtıklar, merdiven sonunda düzleşir ve tarak kısmı, ayakkabınızı kolayca dışarı itmeniz için vardır.

         

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