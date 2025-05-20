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        Haberler Spor Transfer Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif! - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!

        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli ekibin, genç futbolcu için en az 25 milyon euro beklediği aktarılırken, Marsilya'nın 19 milyon euroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye ilettiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:31
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        Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

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        TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ediyor. Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında.

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        Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

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        Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.

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        İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

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        Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, birçok kulübün transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için en az 25 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

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