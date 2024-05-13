Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor!

        Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'dan İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda Türkiye'ye geri dönceği iddia edildi.

        2

        İsviçre basınından Basler Zeitung’da yer alan habere göre, Yusuf Demir’in profesyonelce davranmadığı ve ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı ekibe geri gönderileceği aktarıldı.

        3

        20 yaşındaki orta saha oyuncusu için “Her zaman profesyonelce davranmıyor” ifadeleri yer aldığı haberde Yusuf Demir'in Basel ile son maçına 3 Şubat'taki Lugano maçında çıktığı detayına yer verildi.

        4

        Bu sezon Basel'de toplamda 13 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

        5

        Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil