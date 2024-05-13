Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'dan İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda Türkiye'ye geri dönceği iddia edildi.
İsviçre basınından Basler Zeitung’da yer alan habere göre, Yusuf Demir’in profesyonelce davranmadığı ve ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı ekibe geri gönderileceği aktarıldı.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu için “Her zaman profesyonelce davranmıyor” ifadeleri yer aldığı haberde Yusuf Demir'in Basel ile son maçına 3 Şubat'taki Lugano maçında çıktığı detayına yer verildi.