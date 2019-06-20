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Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!

Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bağlamda gündemlerine Yusuf Erdoğan geldi!

Yusuf Erdoğan

Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Süper Lig'in tamamlanmasının ardından bedelli askerlik yasasından faydalanarak şu sıralar vatani görevini yerine getirmek için askerde bulunan 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Galatasaray yönetimiyle görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Mali anlamda büyük sıkıntılar çeken ve faturaları bile ödeyemediği için stadının elektrikleri kesilen Yeşil-Beyazlılar'da alacağı bulunan Yusuf'un, 1 sene daha sözleşmesi bulunan kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek üzere olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin, sözleşmesi yenilenmeyen Sinan Gümüş'ten doğacak boşluğu Yusuf'la doldurabileceği bildirildi.

2 yıl önce Trabzonspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursa'nın yolunu tutan kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 26 Süper Lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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