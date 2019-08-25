Yusuf Sezgin: Biz senin sayende evlendik - Magazin haberleri

Hülya Koçyiğit “Film Gibi Hayatlar”ın bu haftaki bölümünde yakın dostu Yusuf Sezgin’i konuk etti.

Sezgin’i “Kan kardeşim hoş geldin” diyerek karşılayan Koçyiğit’in bu sözüne açıklama Sezgin’den geldi:

“1966 yılında ‘Posta Güvercini’ filminin setinde elinin kanadığını görünce kendi parmağımı ufak bir çizik atarak kanatmış ve ‘Hadi gel kan kardeş olalım’ demiştim. O gün bugündür kardeş gibiyiz Hülya.”

"HAYRA VESİLE OLMUŞUM"

Program boyunca anlattığı Yeşilçam anıları ile Hülya Koçyiğit’i kahkahaya boğan Yusuf Sezgin, bir de ilginç itirafta bulundu.

Usta oyuncu, 1966 yılında çekilen “Nikahsızlar” filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşacaklarını, ancak o hastalığı nedeniyle oynayamayınca rolü Selma Güneri’nin aldığını söyledi ve ekledi: “Biz işte o sette tanışıp evlendik.”

O günleri hatırlayınca duygulanan Koçyiğit, “Bir filmde oynamamam ne de güzel bir hayra vesile olmuş. Selma ile evlenmişsin. Buradan oğlunuz Umut Sezgin’e de sevgilerimi

gönderiyorum” dedi.