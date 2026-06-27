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        Yusuf Şimşek'in acı günü

        Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen, eski milli futbolcu Yusuf Şimşek'in babası İsmet Şimşek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yusuf Şimşek'in acı günü!

        Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan ve Antalyaspor'un da önceki dönem teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek'in babası İsmet Şimşek hayatını kaybetti.

        Acı kaybını sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Şimşek, "Babamız İsmet Şimşek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Elmalı Akçay'da defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        Antalyaspor da, yayımladığı taziye mesajında İsmet Şimşek'in vefat haberinin derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; başta Yusuf Şimşek olmak üzere kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. ifadelerine yer verdi.

        İsmet Şimşek'in cenazesinin, 28 Haziran Pazar günü Elmalı ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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