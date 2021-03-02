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Yusuf Şimşek oyuncularını tebrik etti

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, iyi bir maç ortaya koyduklarını söyledi.

Yusuf Şimşek oyuncularını tebrik etti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Yusuf Şimşek ve Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat birlikte katıldı.

Yusuf Şimşek, Ümit Özat ile yıllardan beri süre gelen dostluklarının devam ettiğini dile getirdi.

Maça iyi başlayan bir Ankaraspor olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Kontratakla 2 gol yedik. Bireysel hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarı futbolcu kardeşlerim kendi yeteneklerini ve karakterlerini ortaya koyarak maçı 2-2'ye getirmesini bildiler. Galip de gelebilirdik, ikinci yarının başında 3-0 mağlup duruma da düşebilirdik. Futbolcu kardeşlerimi oynadıkları oyundan, aldıkları sorumluluktan, isteklerinden, arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çarşamba gününe kadar oyuncularımıza izin verdik. Güzel bir maç oldu, güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyoruz. Ümit kardeşime de Ankaraspor'da başarılar diliyorum."

ÜMİT ÖZAT: İKİNCİ YARI ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULAMAYINCA MAALESEF GERİYE YASLANDIK

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, basın toplantısının bu şekilde yapılmasının talimatlara aykırı olduğunu fakat bir ilki gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Yusuf Şimşek'in takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Özat, "Yusuf benim takım arkadaşım, beraber yıllarımız geçti. Zaman zaman böyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Antalya'dayken o beni yendi, Adana'da ben onu yendim. Bugün de ilk defa berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

Özat, maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarı üçüncü golü bulamayınca maalesef geriye yaslandık. Maçın başında 1 puan verseler kimse 'hayır' demezdi. Maçın sonunda kazandığımız 1 puana mı sevinelim, yoksa kaybettiğimiz 3 puana mı üzülelim. Futbol böyle bir şey. Yayıncı kuruluşa da söyledim, kulüplerin sadece hocalar üzerinde karar almak yerine zaman zaman oyuncular üzerinde de karar alması lazım. Bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz ama oyuncu sadece antrenmanını, maçını yapıp gidiyor. Kulüp düşmüş mü? Düşmemiş mi? Yok olmuş mu? Olmamış mı? 'ben oynayayım, transferimi yapıp gideyim. Bu zihniyetteki oyuncularla kulüplerin mutlaka yollarını ayırması lazım. Yoksa hocalar hep değişir bir yere varamayız. Bazen günü kaybedersiniz ama geleceği kurtarırsınız. Balıkesirspor'u ikinci yarıdaki oyunundan dolayı tebrik ediyorum."

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